Caldo da tè verde ad estratti | bibite fai da te contro l' afa promosse dal nutrizionista

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 lug. (Adnkronos Salute) - Tè, acqua con limone, succo di barbabietola o d'uva, frullati con banana e mela,di frutta e verdura, centrifuga di cocomero. Per dissetarsi in questi giorni diintenso via libera allefai da te, in grado di conciliare il bisogno di idra .