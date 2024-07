Caldo arriva l' ondata più intensa del 2024 Ecco dove e quanto dura

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 11 luglio 2024) La morsa delsta agendo in queste ore sul nostro Paese, con l'alta pressione africana che si sta irrobustendo ed è destinata ad essere protagonista per circa 15 giorni. Il tutto sebbene, nei prossimi giorni, ci sarà spazio anche per alcuni temporali che colpiranno in particolare alcune regioni, anche se solo in maniera temporanea.