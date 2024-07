Calciomercato Milan ritorno di fiamma e pazza idea Arda Guler dal Real Madrid La situazione

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 11 luglio 2024), la dirigenza del club rossonero ha sondato il terreno per il gioiello del. La, torna di moda il nome didel: contatti in corso. LaView this post on Instagram A post shared by daily.it (@daily.it)didal. LaLEGGI ANCHE, arriva Youssouf Fofana? Ecco come giocherà Paulo Fonseca L'articolodidal. Laproviene da Daily. .