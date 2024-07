Calciomercato Federico Barba in uscita dal Como | testa a testa in Serie B

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2024) IlinB entra nel vivo e tante squadre sono in contatto per costruire squadre all’altezza della situazione. Un calciatore nel mirino di tanti club e destinato ad un cambio di maglia è, difensore del. Il calciatore classe 1993 è un difensore completo con capacità di giocare nel ruolo di centrale di difesa e da terzino. Ilè attivissimo sul mercato e lo spazio per l’ex Empoli, Chievo, Pisa e Benevento rischia di ridursi ulteriormente. Le soluzioni inB Il difensore è finito nel mirino di tanti club del torneo cadetto ma si preannuncia un: la squadra in pole è il Brescia ma nelle ultime ore si è inserito anche il Bari. L'articoloindalinB CalcioWeb.