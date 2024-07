Calcio i convocati della Francia per le Olimpiadi C’é Lacazette tra i fuoriquota

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024) Lasi prepara per una delle competizioni a cui più tiene pensando ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Stiamo parlando del torneo diche vedrà la formazione di casa tra le grandi favorite per conquistare la medaglia d’0ro e succedere, quindi, al Brasile che aveva trionfato a Tokyo 2021. Lasarà di scena nel Gruppo A assieme a Stati Uniti, Guinea e Nuova Zelanda. Un raggruppamento che appare ampiamente alla portataformazione allenata dal commissario tecnico Thierry Henry. L’ex fuoriclasse deltransalpino aveva nelle idee di allestire una rosa di primissimo livello per dominare la scena, ma i club si sono messi di mezzo. Inizialmente si parlava di nomi come Antoine Griezmann, Kylian Mbappè o Khephren Thuram, ma le società di appartenenza hanno impedito ai loro giocatori di prendere parte al torneo con i Cinque Cerchi.