Borsa | Milano tiene +02% corrono Inwit e Campari giù Banco

(Di giovedì 11 luglio 2024) Si conferma positiva Piazza Affari anche se al di sotto dei massimi raggiunti dopo l'inflazione Usa. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,2% a 34.371 punti, con lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi che si attesta a 131 punti, al di sotto del valore segnato in apertura. In calo di 6,4 punti il rendimento annuo italiano al 3,79%, mentre quello tedesco ne cede 5,5 al 2,47%. Brillanti(+2,76%),(+2,04%), Cucinelli (+1,64%) ed Stm (+1,54%). Segnano il passo inveceBpm (-1,7%), Mediolanum (-1,21%), Bper (-1,18%), Unipol (-0,97%) ed Mps (-0,88%). Prese di beneficio su Saipem (-0,82%), dopo il balzo della vigilia sulle attese degli analisti per le nuove commesse. Caute Bps (-0,5%) e Unicredit (-0,47%), poco variata Intesa (+0,01%).