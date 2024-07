Borsa | Europa in rialzo guarda alla stagione delle trimestrali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Sui mercati comincia a riflettersi il timore degli investitori sulladegli utili del secondo trimestre. Londra sale dello 0,33%, Parigi dello 0,55%, Francoforte dello 0,2 per cento. Milano è la più volatile, con il Ftse Mib che oscilla, scivola in negativo e intorno a metà seduta risale (+0,20%) con Campari (+1%) in testa al listino, sostenuta da Enel (+0,6%), Eni (+0,5%) e Tim (+0,34%). Tornano anche gli acquisti sulle banche con Mps indello 0,4%, Intesa dello 0,39%, Unicredit dello 0,24 per cento. In calo Mediolanum (-0,9%), Ferrari (-0,9%), Interpump (-0,5%), Pop. Sondrio (-0,2%). Saras,vigilia dell'opa obbligatoria sul delisting cede lo 0,19%, appena sopra il prezzo dell'offerta (a 1,62 euro contro l'1,60 offerto).