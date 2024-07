Borsa | Europa cauta listini Usa contrastati Milano +025%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Appaiono caute le principali borse europee con gli indici Usain attesa della stagione delle trimestrali.guadagna lo 0,25% a 34.390 punti e fanno decisamente meglio Madrid (+0,97%), Parigi (+0,8%), Francoforte (+0,65%) e Londra (+0,35%). A due velocità il Dow Jones (+0,26%) e il Nasdaq (-0,34%), in calo a 129,7 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 6,7 punti al 3,78% e quello tedesco di 5,3 punti al 2,47%. Scende anche il rendimento annuo francese (-5,7 punti al 3,12%), con lo spread tra Parigi e Berlino in rialzo a 64,9 punti. Debole il dollaro a 0,92 euro e 0,77 sterline, accelera il greggio (Wti -0,44% a 81,74 dollari al barile), azzera il rialzo il gas naturale (+0,07% a 30,8 euro al MWh) e accelera l'oro (+1,13% a 2.