Bonucci | Alla Juve ho subito mobbing La dirigenza ha dovuto rispettare le decisioni di qualcun altro

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 11 luglio 2024)ha rilasciato una lunga intervista al podcast Bsmt nella quale ha parlato del suo addiontus. L’ex difensore della nazionale ha confessato i motivi del suo addio, ha spiegato il ruolo di Giuntoli e perché aveva pensato di avviare una battaglia legale contro il club.: «Giuntoli non poteva fare diversamente.o aveva deciso così» Le sue parole: «Il mio addiontus è stato un gioco di potere, un torto da parte di un singolo: c’è stato del. Ho visto giocatori che hanno meno di me ricevere il giusto tributo d. Io sonoandare via, quasi scappando, perchéo aveva deciso così».sul ruolo di Giuntoli: «Giuntoli, che era appena arrivato e non poteva fare diversamente, mi ha detto: “Guarda, non sei più nei piani, sei fuori rosa”.