Barba baffi e un 50mila euro nel borsello Come hanno incastrato Bozzoli le sue prime surreali parole

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Giacomoera nascosto nel cassettone del letto matrimoniale nella camera da letto quando è stato trovato dai carabinieri nella sua villa a Soiano, in provincia di Brescia, in cui vive insieme alla moglie Antonella Colossi e al figlio di 9 anni e dalla quale è fuggito insieme alla famiglia a fine giugno, pochi giorni prima della condanna all'ergastolo. Il procuratore capo bresciano, Francesco Prete, ha spiegato in conferenza stampa, che con sé aveva uncontenente circa. Il 39enne imprenditore bresciano, condannato in appello la scorsa settimana con l'accusa di aver ucciso suo zio Marionell'ottobre del 2015 e averne gettato il corpo nella fornace dell'azienda di famiglia a Marcheno, si era recato in Spagna con la compagna e il figlio, poi è rientrato in Italia con "auto a noleggio" dove "lo abbiamo rintracciato".