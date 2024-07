Atb e Teb sciopero nazionale di 4 ore | possibili disagi per chi viaggia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 11 luglio 2024) Bergamo. ATB e TEB comunicano che giovedì 18 luglio potrebbero verificarsisui servizi della rete ATB e sulla linea tramviaria T1 Bergamo-Albino dalle ore 15:30 alle ore 19:30 a causa dellodi 4 ore proclamato dalle Segreterie Nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAISA CISAL E UGL FNA a causa del mancato rinnovo del CCNL di settore. Pertanto, il servizio non sarà garantito dalle ore 15:30 fino alle ore 19:30. Limitatamente alla tratta Aeroporto-Stazione della Linea 1 il servizio verrà svolto, seppur in forma ridotta, anche nella fascia dalle 15.30 alle 19.30. Si comunica inoltre che il tasso di adesione del precedente(16 settembre 2022), proclamato dalle medesime sigle è stato pari al 90% per ATB e al 35% per TEB.