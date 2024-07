Arezzo | puledro appena nato cade in un fosso Vegliato tutta la notte dalla cavalla

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di giovedì 11 luglio 2024) I vigili del fuoco del reparto volo disono intervenuti oggi, 11 luglio 2024, con l'elicottero Drago 124, su segnalazione di un gruppo di escursionisti, in località Sasso Simone nel comune di Sestino, per la presenza di un piccoloin difficoltà a seguito della caduta in un fossato L'articoloin unlaproviene da Firenze Post. .