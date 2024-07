Apre l’aeroporto di Salerno-Costa d' Amalfi | atterrati i primi voli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio 2024 – Con l'arrivo deiduedi linea è partita ufficialmente l'attività dell'aeroporto did'. Il primo a toccare terra è stato l'aereo Volotea proveniente da Nantes, il secondo della EasyJet è arrivato da Milano Malpensa. Si tratta del 39° scalo in Italia. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parla di "una giornata storica". "Ci sono voluti quasi vent'anni di lavoro per arrivare a questo risultato", dice, sottolineando che "il punto di svolta" è stata lunificazione della "gestione dell'aeroporto dicon quello di Napoli-Capodichino, con la Gesac ha portato avanti tutto il progetto". "Siamo riusciti in questo modo a concretizzare l'investimento, a seguire una procedura complessa, a dare respiro a Capodichino e, contemporaneamente, a realizzare il secondo aeroporto della regione", commenta ribadendo che "per il territorio una svolta straordinaria dal punto di vista economico e turistico".