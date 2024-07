Amichevoli Fiorentina precampionato 2024 2025 | calendario programma e orari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il, ile glidelledella, valevoli per il. La squadra toscana, archiviata l’ennesima delusione subita in finale di Conference League, è pronta per ripartire in vista di una nuova intensa stagione. Questa volta alla guida della formazione viola, al posto di Vincenzo Italiano, ci sarà Raffaele Palladino, alla sua prima esperienza su una panchina di uno dei club più importanti in Italia. Prima di iniziare la stagione con gli impegni ufficiali, ecco il, ile glidi tutte leche disputerà il. LEDI TUTTE LE SQUADREDomenica 14 luglioPrimavera ore 20:00 Venerdì 19 luglio-Reggiana ore 20:00 Venerdì 26 luglio-Bolton ore 20:30 Sabato 27 luglio-Preston ore 16:00 Martedì 30 luglio-Hull City 20:45 Domenica 4 agosto-Montpellier ore 20:00 Lunedì 5 agosto Grosseto-ore 20:00 Sabato 10 agosto-Friburgo ore 15:30SportFace.