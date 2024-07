A che punto è il rinnovo del contratto agli statali le novità su aumento di stipendi e smart working

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ilcollettivo dei dipendentiè in via di: sul tavolo c'è undeglimedio da 160 euro lordi al mese, che secondo i sindacati non basta. L'Aran propone anche nuove regole sullo, che agevolerebbero alcune categorie. Ecco quali sono leemerse dalla trattativa finora. .