125 anni di Fiat Spera UGL Metalmeccanici | Evento che ha racchiuso storia tappe e modelli fondamentali

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 11 luglio 2024) "Olivier Francois, CEO di, ha ospitato "Smiling to the future", l’organizzato per celebrare il 125°versario dipresso lo storico edificio del Lingotto e hanno tenuto i discorsi di apertura John Elkann, Presidente di Stellantis, e Carlos Tavares, CEO di Stellantis”. Lo riferisce .