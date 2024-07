10 Luglio 2024 – La NATO alza lo scontro e apre un nuovo fronte La Cina ora diventa sostenitore della Russia e arrivano gli F-16

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di giovedì 11 luglio 2024) Trentadue alleati hanno affermato chiaramente, in un documento condiviso che laè undecisivoguerracontro l’Ucraina. Altra linea rossa superata dall’Occidente, verranno inviati F-16 in Ucraina. Un gran numero di agentipolizia nazionale spagnola avrebbe spiato gli spostamenti di almeno 55 deputati di Podemos durante il governo del Partito popolare guidato da Mariano Rajoy. La traiettoriaspesa italiana per la difesa nelè in aumento e il 2% è tra i nostri obiettivi, ma non è l’unico. E’ quanto annunciato, secondo quanto si apprende, dalla premier Giorgia Meloni agli altri leader dell’Alleanza. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato la conclusione di un’operazione militare durata due settimane nel quartiere orientale di Shejaiya, a Gaza City.