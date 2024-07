Yulia Navalnaya nel mirino di Putin | il mandato di arresto e la sua risposta Storia di una donna senza paura

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Non è bastato uccidere Alexey Navalny. Dopo la morte del dissidente russo, avvenuta lo scorso 16 febbraio mentre era rinchiuso in una colonia penale artica in Siberia, le attenzioni del Cremlino si sono concentrate sulla moglie di quest'ultimo, in auto esilio da diverso tempo. Come ha riportato l'agenzia di stampa Ria Novosti, il tribun .