WindTre conclude con successo il progetto Smart5Grid e conferma il suo impegno sulle Smart Grids

(Di mercoledì 10 luglio 2024) ROMA –, insieme ad un consorzio di 24 partner su 7 paesi europei e coordinato da Enel, ha concluso conilfinanziato dal programma UE Horizon 2020(*) che prevedeva l’utilizzo di soluzioni 5G per le reti energetiche “” del futuro. Sfruttando i progressi nelle reti di comunicazione wireless e la tecnologia 5G, ilha aperto la strada a promettenti vie di sviluppo in un settore strategico come quello energetico. L’evoluzione tecnologica delle reti di distribuzione elettrica è uno snodo fondamentale per l’incremento di utilizzo dell’energia da fonti rinnovabili. In questo ambito, uno dei principali risultati delè stato l’aver introdotto il concetto di Network Application per facilitare l’accesso a sviluppatori di terze parti, riducendo la complessità del 5G ed ampliando la platea dei possibili utilizzatori di questa tecnologia.