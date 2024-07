Wimbledon super Musetti vola in semifinale | Fritz battuto in 5 set

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L'azzurroa lo statunitense nei quarti, ora sfiderà Djokovic Lorenzoinnel singolare maschile del torneo di2024. L'azzurro, testa di serie numero 25, nei quarti di finale batte lo statunitense Taylor, testa di serie numero 13, per 3-6, 7-6 (7-5), 6-2, 3-6, 6-1 in 3h257.affronterà in