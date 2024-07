Wimbledon quando gioca Jasmine Paolini in semifinale contro Vekic | orario e dove vedere il match in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Prosegue lo storico cammino di. Per la prima volta, una tennista italiana ha raggiunto ladello Slam sull’erba londinese: un traguardo (ma non un punto d’arrivo) che le consentirà in ogni caso di diventare la nuova numero 5 al mondo. Dopo aver sconfitto agevolmente la statunitense Emma Navarro in due set nei quarti di finale,proverà l’ennesima impresa giovedì 11 luglio,la tennista croata Donna. Il lorodovrebbe essere il primo sul Campo centrale: nell’altra sfida per un posto finale si scontreranno Barbora Krejcikova e Elena Rybakina., i precedentiLe due tenniste si sono affrontate tre volte nel corso della loro carriera. L’atleta italiana è in vantaggio per 2-1 nei precedentil’attuale numero 37 del ranking WTA:si è imposta nei trentaduesimi di finale a Montreal nel 2023 e nelle qualificazioni di Cincinnati nel 2021, mentreebbe la meglio nelladi Courmayeur, sempre nello stesso anno.