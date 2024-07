Wimbledon Musetti-Fritz oggi nei quarti di finale | diretta tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L'azzurro contro l'americano per un posto in semiLorenzoin campoper idicontro Taylor. L'azzurro, testa di serie numero 25, affronta lo statunitense, numero 13 del tabellone, per un posto in semi, in uno splendido momento di forma dopo laraggiunta al Queen's, sarà .