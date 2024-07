Wimbledon | Djokovic stizzito dalle domande della Bbc lascia l’intervista VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 luglio 2024) NovakabbandonaBbc dopo un paio di. Il serbo, che nel suo ottavo di finale contro Rune aveva fatto notare al pubblico del Centre Court di non aver gradito qualche ‘buu’ mascherato nel cognome del suo avversario, non ha tanta voglia di ripercorre l’accaduto ai microfoni dell’emittente inglese. “Questa è la terza domanda sull’argomento, ne hai anche altre?”, le parole di Nole rivolte altore, prima di chiudere con una sbrigativa risposta a proposito del match – poi non disputato – contro De Minaur. The BBC wanted to provoke the GOAT of tennis, Novak, and the man who stood up for his principles, no matter what. He left the interview after 98 seconds. ??Finally, someone has put them in their place after all this time! pic.