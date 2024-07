Violenza sugli animali l’Oipa invoca un urgente inasprimento delle pene La politica passi dalle parole indignate ai fatti Proposta di legge pronta ma ferma

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Due episodi atroci a distanza di pochi giorni che hanno visto come vittime un gattino gettato da un ponte e dei gabbiani attirati su una barca con del cibo per poi essere attaccati con: “Certa partenon risparmia proclami propagandistici e promesse elettorali cui non fa seguire poi un reale impegno” Tal proposito, l’Organizzazione internazionale protezione(Oipa), ancora una volta coglie l’occasione per ribadire l’urgenza di una riforma legislativa che inasprisca leper i reati contro gli. Allo stesso tempo, fa notare come “certa partenon risparmia proclami propagandistici e promesse elettorali cui non fa seguire poi un reale impegno affinché questi siano attuati”.