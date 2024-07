Video shock afroamericano ucciso a Milwaukee da vigilantes

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Quattro agenti della sicurezza privata di un hotel di lusso di, in Wisconsin, hanno provocato la morte per asfissia di Dvontaye Mitchell, undi 43 anni con problemi mentali, schiacciato al suolo per diversi minuti con le ginocchia sul collo. Una vicenda che somiglia moltissimo a quella di George Floyd, anche lui, 46 enne,nello stesso modo da alcuni poliziotti a Minneapolis, nel maggio del 2020. Non a caso i familiari di Mitchell hanno incaricato come legale Ben Crump, un noto avvocato specializzato nelle cause a difesa dei diritti civili, lo stesso che venne scelto dalla famiglia Floyd. Tutto è accaduto giorni fa, fuori dalla hall dell' Hyatt Regency, nel centro della città che ospiterà la Convention repubblicana dal 15-18 luglio.