Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2024 ore 20:30 (Di mercoledì 10 luglio 2024) Viabilità 10 LUGLIO 2024 ORE 20.20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO INCOLONNATO SULL’A1 Roma-NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE ANDIAMO SUL RACCORDO, DOVE SI STA IN CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E ARDEATINA, MENTRE IN INTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA PONTINA E Roma-FIUMICINO TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE SU QUEST’ULTIMO CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI DI SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE ANDIAMO SULLA PONTINA, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TROVIAMO DEGLI INCOLONNAMENTI TRA POMEZIA NORD E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2024 ore 19:45 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE SI STA IN CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD, MENTRE IN INTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA BOCCA E TRIONFALE, TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE LE AUTO STANNO IN CODA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE SU QUEST’ULTIMO CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI DI SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE ANDIAMO SULLA PONTINA, DOVE TROVIAMO DELLE CODE A TRATTI TRA CASTAGNETTA E APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2024 ore 19:15 - VIABILITÀ 10 LUGLIO 2024 ORE 18. GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE SI STA IN CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E CASILINA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA INCOLONNATO TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI DI SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE RALLENTAMANTI SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DI PALIDORO IN DIREZIONE DI LADISPOLI ANDIAMO SULLA PONTINA, DOVE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DI LATINA E PROSEGUENDO TRA POMEZIA E VIA DEI RUTULI DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2024 ore 18:45 - 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE SI STA IN CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E CASILINA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA INCOLONNATO TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI DI SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE RALLENTAMANTI SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DI PALIDORO IN DIREZIONE DI LADISPOLI ANDIAMO SULLA PONTINA, DOVE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DI LATINA E PROSEGUENDO TRA POMEZIA E VIA DEI RUTULI DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma