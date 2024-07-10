Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2024 ore 18:45 (Di mercoledì 10 luglio 2024) Viabilità 10 LUGLIO 2024 ORE 18.20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE SI STA IN CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E CASILINA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA INCOLONNATO TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI DI SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE RALLENTAMANTI SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DI PALIDORO IN DIREZIONE DI LADISPOLI ANDIAMO SULLA PONTINA, DOVE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO IN DIREZIONE DI LATINA E PROSEGUENDO TRA POMEZIA E VIA DEI RUTULI DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2024 ore 18:15 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE SI STA IN CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA BOCCEA TRIONFALE, TRA CASSAI E SALARIA E TRA CENTRALE DEL LATTE E PRENESTINA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA INCOLONNATO TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI DI SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE RALLENTAMANTI SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DI PALIDORO IN DIREZIONE DI LADISPOLI ANDIAMO SULLA PONTINA, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI ALLA’LTEZZA DI POMEZIA, TRAFFICO REGOLARE PROSEGUENDO SULLA PONTINA, A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO DEGLI INCOLONNAMENTI TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2024 ore 17:45 - VIABILITÀ 10 LUGLIO 2024 ORE 17. GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE SI STA IN CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA BOCCEA TRIONFALE, TRA CASSAI E SALARIA E TRA CENTRALE DEL LATTE E PRENESTINA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA INCOLONNATO TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI DI SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE RALLENTAMANTI SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DI PALIDORO IN DIREZIONE DI LADISPOLI ANDIAMO SULLA PONTINA, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI ALLA’LTEZZA DI POMEZIA, TRAFFICO REGOLARE PROSEGUENDO SULLA PONTINA, A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO DEGLI INCOLONNAMENTI TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2024 ore 17:15 - 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE SI STA IN CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD, MENTRE IN INTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI DI SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE RALLENTAMANTI SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DI PALIDORO IN DIREZIONE DI LADISPOLI ANDIAMO SULLA PONTINA, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO SI PRESENTA INCOLONNATO TRA VIA LAURENTINA E POMEZIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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