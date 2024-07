Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2024 ore 09 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 10 luglio 2024)9 LUGLIOORE 07.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARALLENTAMEENTI SULLE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA CASSIA E AURELIA E ALTEZZA SVINCOLO CONLATERAMO IN INTERNA ALTEZZA GALLERIA APPIA E PIU AVANTI TRA LAURENTINA E PONTINA SUL TRATTO URBANO CODE IN ENTRATA A PARTIRE DA TOR CERVARA SPOSTIAMOCI A SUD DELLA CAPITALE PER SEGNALARE CODE A TRATTI PER CHI SI DIRIGE VERSO LA CAPITALE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA DA OGGI E SINO ALL’8 SETTEMBRE LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO TECNOLOGICO SULLA LINEA ATTIGLIANO – VITERBO – CESANO DELLA LINEA FL3 GLI INTERVENTI COMPORTERANNO LA SOSPENSIONE DELLA CIRCONE FERROVIARIA TRA CESANO E VITERBO PORTA FIORENTINA.