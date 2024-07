Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 10 luglio 2024)9 LUGLIOORE 07.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SUBITO CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA TORRE ANGELA E ALLACCIO A 24TERAMO CHE HA VISTO COINVOLTE 4 AUTO POI CODE IN INTERNA ALTEZZA GALLERIA APPIA SUL TRATTO URBANO CODE IN ENTRATA A PARTIRE DA TOR CERVARA MA QUI PER TRAFFICO INTENSO SPOSTIAMOCI A SUD DELLA CAPITALE PER SEGNALARE CODE A TRATTI PER CHI SI DIRIGE VERSO LA CAPITALE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral.