Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2024 ore 07:30 (Di mercoledì 10 luglio 2024) Viabilità 9 LUGLIO 2024 ORE 07.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA SUBITO CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA TORRE ANGELA E ALLACCIO A 24 Roma TERAMO CHE HA VISTO COINVOLTE 4 AUTO POI CODE IN INTERNA ALTEZZA GALLERIA APPIA SUL TRATTO URBANO CODE IN ENTRATA A PARTIRE DA TOR CERVARA MA QUI PER TRAFFICO INTENSO SPOSTIAMOCI A SUD DELLA CAPITALE PER SEGNALARE CODE A TRATTI PER CHI SI DIRIGE VERSO LA CAPITALE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2024 ore 20:30 - 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE SI STA IN CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E L’APPIA RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANDIAMO SULLA CASSIA DOVE IL TRAFFICO RALLENTA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARICA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2024 ore 19:45 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ 9 LUGLIO 2024 ORE 19. 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE SI STA IN CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA PONTINA E VIA DEL MARE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE SU QUEST’ULTIMO ANDIAMO SULLA CASSIA DOVE IL TRAFFICO RALLENTA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARICA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONATO TRA POMEZIA E VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE DI LATINA DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2024 ore 19:15 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ 9 LUGLIO 2024 ORE 18. 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE SI STA IN CODA SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E APPIA, MENTRE IN INTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E PRENESTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE SU QUEST’ULTIMO ANDIAMO SULLA CASSIA DOVE IL TRAFFICO RALLENTA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARICA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA DOVE E STATA RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DI POMEZIE, PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA POMEZIA E VIA DEI RITULI RIMANENDO SULLA PONTINA TROVIAMO DELLE CODE ANCHE TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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