Via libera della Camera con 199 sì il ddl Nordio diventa legge

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 10 luglio 2024) ROMA – Viadefinitivo dell’aulaal ddlcon 199 sì e 102 no. Il provvedimento apporta modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare e tra le misure previste contiene l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio, novità sul reato di traffico di influenze illecite e sulle intercettazioni. Il disegno di, secondo quanto riferisce Askanews, è stato approvato in seconda lettura da Montecitorio, in un identico testo rispetto a quello trasmesso dal Senato, e dunquedello Stato. I giochi, dunque, sono fatti. L'articolo Viacon 199 sì, il ddlL'Opinionista. .