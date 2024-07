Varane Como c’è OTTIMISMO e il club non si ferma | ecco gli ALTRI COLPI

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ilprosegue il forcing con Raphaelcon, ma il calciomercato dei lariani non sisolo al difensore Ilporta avanti la trattativa per ingaggiare Raphael, ex difensore del Real Madrid e Manchester United. Come riportato da Gianluca Di Marzio, c’èsulla chiusura dell’affare. Il mercato dei lariani però .