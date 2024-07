Università Introna Tor Vergata | Open day con professori mostra nostra offerta innovativa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Roma, 10 lug. (Adnkronos/Labitalia) - "L'Day estivo è un appuntamento molto importante, perché risponde all'esigenza di tanti ragazzi e ragazze che si apprestano a effettuare la loro scelta. È molto utile per gli studenti che hanno appena concluso il quinto anno, se hanno ancora qualche dubbio e quindi hanno l'ansia di individuare che cosa scegliere per il futuro, oppure per quelli che hanno deciso, magari anche già da tempo, e trovano qui l'occasione di poter approfondire ed entrare nel dettaglio del corso di laurea al quale hanno già intenzione di iscriversi. Qui oggi insieme a me ci sono i colleghi di oltre 70 corsi di laurea post diploma che offre l'degli Studi di Roma Tor”. Lo ha dichiarato il professor Vito, delegato all'Orientamento, tutorato e placement dell'di Roma Tora margine dell'day estivo dell'Ateneo.