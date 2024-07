Una mamma racconta che non ama giocare con i suoi figli | “Questo non fa di me un genitore peggiore”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Caitilin Murray è unadi 3 bambini, ma prima di ricoprire questo ruolo è una donna che non ama per nullaa giochi di ruolo o immaginazione, ha deciso dirlo sul web per fare in modo che nessunsi senta sbagliato se sceglie di essere se stesso. .