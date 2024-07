Ucraina | Della Vedova ‘Lega attacca Meloni al vertice Nato maggioranza divisa’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Roma, 10 lug. (Adnkronos) – ?Sento parlare di ‘rischio di escalation’ nel caso di invio di armi a Kiyv. Vorrei chiedere ai sostenitori di questa tesi, come CrippaLega, se colpire con un missile russo un ospedale pediatrico nella Capitale, non vicino al fronte, non rappresenti la prova provata dell?escalation continua e violenta da parte di Putin nella sua ingiustificata guerra di aggressione?. Lo afferma il deputato di +Europa Benedetto. ?Garantire agli ucraini la possibilità di difendere i propri cittadini e le proprie infrastrutture dai devastanti attacchi aerei russi è un dovere a cui non possiamo sottrarci, a meno di non voler essere compiacenti con Putin, che prosegue con il suo imperialismo militare all?estero e la sua repressione di ogni forma di opposizione democratica all?interno come abbiamo visto con il mandato di cattura per ladi Navalny, Yulia.