Truffe online | al via la campagna di BPER ‘Sicuri di essere sicuri?’

(Di mercoledì 10 luglio 2024)Banca promuove la nuovawebdisicuri?’ con l’obiettivo di sensibilizzare i clienti sui rischi derivanti da attacchi informatici e. La, promossa sui canali social della Banca e sul sito.it prevede alcune video-pillole che spiegano, grazie a esempi pratici, come vengono effettuate le più recenti e diffuse frodi informatiche e come si può riconoscerle e difendersi. Oltre a contenuti sui più diffusi fenomeni di phishing/smishing e malware, saranno illustrate le nuove modalità di frode effettuate tramite acquisti e trattative sul web e i falsi investimenti proposti attraverso note app di messagistica. I video sono realizzati in collaborazione con Marcello Ascani, content creator e youtuber specializzato sui temi di educazione finanziaria, e Paghette, un progetto editoriale die Gummy Industries pensato per aiutare i giovani a migliorare la propria conoscenza sui temi economici.