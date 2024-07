Troppo caldo a Pomigliano protestano lavoratori Stellantis

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Protesta nel reparto plastica dello stabilimentod'Arco, dove parte deiha incrociato le braccia per circa due ore a seguito delle condizioni del microclima che, secondo le tute blu, sarebbe stato proibitivo. Lo rende noto il responsabile automotive per la Fiom di Napoli, Mario Di Costanzo, il quale ricorda che nell'ultimo incontro svoltosi a Torino con i vertici aziendali, "l'amministratore delegato, Carlos Tavares, aveva annunciato che non vi sarebbe stato alcun tetto di spesa per garantire la sicurezza dei". "All'interno delle officine del reparto plastica - aggiunge Di Costanzo - il clima è divenuto proibitivo, ed ilasfissiante impediva ogni attività, quindi ci chiediamo se non vi siano responsabilità da parte di qualche preposto che fa lavorare gli operai in quelle condizioni nonostante le parole di Tavares sulla sicurezza e la salute dei, che possono sempre contare sull'appoggio dei nostri delegati".