Trasporti | viaggi treni merci Cina-Europa superano i 10 000 quest’anno

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Pechino, 10 lug – (Xinhua) – Idel trenohanno superato i 10.000, con un treno diretto a Duisburg, in Germania, che e’ partito oggi da Wuhan, capoluogo della provincia centrale cinese dello Hubei. La cifra e’ stata superata con un anticipo di 19 giorni rispetto all’anno scorso. Secondo la China State Railway Group Co. Ltd.,hanno trasportato piu’ di 1,08 milioni di unita’ equivalenti a venti piedi (TEU) di container di, con un aumento dell’11% su base annua. Attualmente, il servizio raggiunge 224 citta’ in 25 Paesi europei e collega piu’ di 100 citta’ in 11 Paesi asiatici, ha dichiarato la compagnia ferroviaria, sottolineando che questitrasportano piu’ di 50.