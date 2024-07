Tragedia del male di vivere | operaio 30enne trovato privo di vita

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl corpo senzadi untrentatreenne di Montella e’ stato rinvenuto dai Carabinieri della locale stazione all’interno di una abitazione in costruzione di proprietà della sua famiglia. In mattinata era scattato l’allarme, quando i genitori non avendo notizie del figlio si erano rivolti alla locale stazione. Dopo qualche ora di ricerca, intorno alle sedici e’ stato rinvenuto il corpo senzadell’uomo. Il trentatreenne si sarebbe tolto laall’interno dell’abitazione non ancora ultimata. Non si conosce ancora l’eventuale rinvenimento di messaggi o di tracce di quello che appare chiaramente come un gesto volontario. La salma è stata traslata presso l’obitorio del Moscati a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.