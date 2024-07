Traffico Roma del 10-07-2024 ore 20 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Luceverdeme trovati dalla redazione per ilintenso code lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare te l’ha chiesto foro Colombo e Lanina cos’è anche in carreggiata interna alla famiglia e proseguendo dalla Nomentana alla rustica incolonnamenti su via del Foro Italico tra Corso di Francia in via Salaria in direzione San Giovanni rallentamenti in piazzale Ugo La Malfa per incidente in prossimità di via del Circo Massimo un altro incidente rallenta ilin via dei Monti di Primavalle all’altezza di via Mattia Battistini il quadrante Sud cuore su via Cristoforo Colombo 3 via di Mezzocammino e via di Malafede invece ne Ostia stessa situazione sulla Pontina code registrate da Castelno Pomezia verso Aprilia per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito