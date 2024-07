Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 10 luglio 2024) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare code perintenso tra la diramazionesud della Appia in carreggiata interna ea tratti code tra la casina il bimbo con 24 Anche a causa di un incidente precedenti in carreggiata esterna file sulla-fiumicino tra l’ANSA del Tevere la Cristoforo Colombo ci spostiamo sul tratto Urbano della A24L’Aquila dove ci sono file in alcuni tra Togliatti la tangenziale est e qui fine della via delle Valli via dei Campi Sportivi in direzione del Foro Italico e tra La Tiburtina è il bivio con la 24 verso San Giovanni code sulle principali con in direzione del centro città sulla Pontina si sta in fila da Pomezia via di Decima tutto in direzione del raccordo anulare e file a Prati lungo la via del Mare 3 Centro Giano Acilia verso il mare per i dettagli di cosa di altre notizie potete consultare il sito