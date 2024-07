Tra veti e barricate sicuri sia democrazia?

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Contro Le Pen sono scesi in campo Mbappé e compagni, i dem Usa invece pensano di affidarsi a Oprah Winfrey e a Taylor Swift. Ma mobilitare calciatori e popstar non basta: fuori dalle ztl, per risolvere i problemi servono politici disposti ad ascoltare le persone. .