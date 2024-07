Tra Harry Kane Kylian Mbappé e Cristino Ronaldo qual è l' orologio migliore visto agli Europei?

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Euro 2024 ci ha regalato tantissime emozioni senza farci mancare gol eroici, segnati all'ultimo minuto, e sconfitte strazianti.e l'Inghilterra hanno ribaltato una partita che sembrava ormai nelle mani della Turchia facendo sorgere spontanea una domanda: quanto può essere drammatica una partita di calcio? La Georgia ci ha fatto sognare, l'Italia poteva sicuramente fare meglio, i tifosi olandesi sono stati spettacolari nei loro festeggiamenti per strada. Eppure lo spettacolo è andato anche oltre e se si guarda con la dovuta attenzione ci accorgiamo che quest'estate in Germania e dintorni è stato possibile ammirare alcuni orologi di vera eccellenza. Ecco alcuni degli orologi più belli e ricercati visti al polso di giocatori e allenatori a Euro 2024 L'Hublot Big Bang Steel Diamonds diMbappe Il giovane talento francese potrebbe non avere ancora mostrato il suo massimo potenziale in Germania, ma l'sfoggiato al polso è impeccabile.