Tour de France 2024 Remco Evenepoel | Pogacar e Vingegaard di un altro livello

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Una tappa in difesa per. Il belga della Soudal-Quick Step ha chiuso al terzo posto l’undicesima frazione della Grande Boucle, difendendo così il secondo posto nella generale con un solo secondo di vantaggio su Jonas. Una giornata che alla fine non sembrava adatta alle sue grandi caratteristiche, ma alla fine ha mostrato tutta la sua caparbietà e costanza. Se continuasse in questo modo, allora il podio non è per nulla un miraggio. “sono di un, ma per noi è stata una giornata positiva – afferma la maglia bianca ai microfoni di Eurosport – quandoha attaccato ero al limite, ho dovuto regolarmi sul mio ritmo per evitare un fuorigiri. Sapevo che il finale di oggi mi avrebbe avvantaggiato, e mi ha aiutato anche Roglic negli ultimi chilometro“.