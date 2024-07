Torino | si lancia dal primo piano per sfuggire ai carabinieri arrestato

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10 lug. – (Adnkronos) – Ha tentato di fuggirendosi daldell?abitazione in cui si era introdotto ma ad attenderlo ha trovato iche lo hanno. E? accaduto la scorsa notte nel quartiere Vanchiglia a. Protagonista un 28enne che ora dovrà rispondere di furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale e violazione alle norme sull? immigrazione. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe introdotto nell?appartamento da dove avrebbe sottratto diversi monili in oro tentando poi la fuga all?arrivo deigiunti sul posto allertati da una segnalazione. Bloccato dai militari ai quali ha opposto resistenza, il giovane e? stato portato in caserma dove e? stato perquisito e trovato in possesso oltre che della refurtiva, di un passamontagna, di una torcia elettrica e una ricetrasmittente.