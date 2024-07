Tennis Sinner si ferma | Non gioco a Bastad mi spiace Devo riposare e recuperare

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Janniksi. Il numero 1 del mondo, dopo l’eliminazione ai quarti di finale di Wimbledon (leggi qui), non parteciperà al torneo Atp di, in programma in Svezia dal 15 al 21 luglio. “Midover annunciare cherinunciare a partecipare al torneo dila prossima settimana per un problema di affaticamento”, dice l’azzurro sui social. “Non è una decisione facile perché mi sarebbe piaciuto giocare, ma il mio team ed i medici mi hanno consigliato che sarebbe stato meglio prendermi del tempo per. Spero in futuro di riuscire a giocare aperché ho sentito che è un gran bel torneo”, aggiunge, che deveenergie dopo una prima parte di stagione ad altissimo livello. (Fonte Adnkronos) Foto Corinne Dubreuil/ATP Tour – nittoatpfinals.