Tennis | Karolina Muchova sarà al WTA 250 di Palermo Wild Card per la ceca

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Una giocatrice d’alto profilo si aggiunge al tabellone principale delLadies Open 2024, Torneo divalido per il circuito WTA 250 giunto alla sua trentacinquesima edizione ed in programma da sabato 13 a domenica 21 luglio. Sulla terra rossa del Country Club ciinfatti anche l’ex Numero 8 al Mondograzie allaconcessa dal Direttore Oliviero Palma. La notizia è arrivata nella mattinata di oggi, mercoledì 10 luglio. Latasi presenterà sul campo di Mondello in una competizione chiave per la preparazione in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, dove la nativa di Olomoucdella partita non solo nel singolare, ma anche nel doppio con Marketa Vondrousova. L’attutale Numero 35, rientrata a pieno regime soltanto a giugno dopo essersi fermata a lungo a causa di un infortunio al polso, è nota per aver ben figurato nelle gare del Grande Slam, raggiungendo nel 2023 le Finali del Roland Garros, dove è stata poi battuta da Iga Swiatek, e le semifinali dello US Open, dove fu superata da Coco Gauff.