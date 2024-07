Temptation Island 2024 | anticipazioni terza puntata 11 luglio colpi di scena inattesi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 10 luglio 2024)prosegue con la messa in onda dellagiovedì 11in prima serata su Canale 5: ecco cosa accadrà. Dopo le prime tensioni tra le coppie, in particolare tra Alessia e Lino, sono scoppiate nuovi problemi tra gli altri protagonisti. Di seguito, le. Lo scorso giovedì 4è andata in onda la secondadi. Il secondo appuntamento della nuova edizione del viaggio nei sentimenti, condotto come sempre da Filippo Bisciglia, ha tenuto incollati davanti al piccolo schermo 3.548.000 telespettatori, pari al 26.8% di share. Numeri che hanno permesso al docu-reality di Canale 5 di conquistare la fascia del prime time, in crescita rispetto allad’esordio. Cosa accadrà nelladi “” di giovedì 11– VelvetMagA mettere alla prova il loro sentimenti, nella suggestiva cornice dell’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, sono sette coppie: Matteo Vitali e Siria Pingo, fidanzati da 7 anni; Jenny Guardiano e Tony Renda, insieme da 5 anni; Christian Lanfranchi e Ludovica Ronzitti, fidanzati da 1 anno e 10 mesi; Raul Dumitras e Martina De Ioannon, insieme da 10 mesi; Alex Petri e Vittoria Bricarello, insieme da 1 anno e 9 mesi; Luca Bad e Gaia Vimercati, fidanzati da 1 anno e 8 mesi e, infine, Lino Giuliano e Alessia Pascarella, insieme da 4 anni.