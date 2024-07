Tabellone femminile Wimbledon 2024 | risultati e accoppiamenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ildiper quanto riguarda il torneo: ecco di seguito tutti glidal primo turno alla finale. Marketa Vondrousova è chiamata a difendere il titolo conquistato a sorpresa lo scorso anno in finale su Ons Jabeur. La ceca è tra le prime teste di serie del torneo, ma per le favorite bisogna guardare altrove: Iga Swiatek è la numero uno, ma soltanto una volta è riuscita a spingersi oltre gli ottavi di finale sull’erba dei Championships. Aryna Sabalenka, Coco Gauff ed Elena Rybakina, come ormai di consueto, completano la top-4. E per la prima volta dopo un digiuno di qualche anno, anche l’Italtennis ha una top-8 in, ovvero Jasmine Paolini, che anon ha ancora vinto un singolo match in carriera.