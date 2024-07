Strage di Erba | Rosa e Olindo restano all’ergastolo Non ci sarà un nuovo processo

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Non ciun: resteranno all'ergastolo,Romano eBazzi, accusati delladi. La corte d'Appello di Brescia, presieduta da Antonio Minervini, ritiene inammissibili le istanze della difesa diRomano eBazzi, non ammette nessuna delle nuove prove che gli avvocati hanno esposto per provare a riaprire il caso sulladie confermano, di fatto, l'ergastolo L'articolodi. Non ciunproviene da Firenze Post. .