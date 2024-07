Strage di Erba processo di revisione | istanza inammissibile Olindo Romano e Rosa Bazzi restano all’ergastolo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) I giudici della Corte d’appello di Brescia hanno deciso. Le istanze dideldisono state respinte. Per i magistrati sono inammissibili. Si chiude, forse, il sipario sulladi: la mattanza avvenuta nella corte di via Diaz nella cittadina in provincia di Como l’11 dicembre del 2006. Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini furono trucidati da, i vicini di casa che mal sopportavano la famiglia considerata rumoe con cui avevano una causa civile in corso. Quinta vittima del massacro Mario Frigerio, marito della Cherubini, sopravvissuto allo sgozzamento e testimone dell’accusa nei processi contro i due imputati.